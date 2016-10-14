Андреа Пасторелло: "Разговоры о возможной отставке Конте - всего лишь слухи"

Агент Антонио Конте Андреа Пасторелло высказал мнение, что разговоры о возможной отставке главного тренера "Челси" не имеют под собой серьезных оснований. По его словам, у рулевого лондонской команды есть кредит доверия со стороны владельца клуба Романа Абрамовича.

– Разговоры об отставке Конте? Это не более, чем слухи, – приводит Football Italia слова Пасторелло. – Между ним и Романом Абрамовичем полное взаимопонимание, у тренера есть доверие владельца клуба, и для выхода "Челси" на самый высокий уровень нужно время, которое ему предоставлено в полной мере.