18:43 | ФУТБОЛ

Андреа Пасторелло: "Разговоры о возможной отставке Конте - всего лишь слухи"

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Агент Антонио Конте Андреа Пасторелло высказал мнение, что разговоры о возможной отставке главного тренера "Челси" не имеют под собой серьезных оснований. По его словам, у рулевого лондонской команды есть кредит доверия со стороны владельца клуба Романа Абрамовича.

– Разговоры об отставке Конте? Это не более, чем слухи, – приводит Football Italia слова Пасторелло. – Между ним и Романом Абрамовичем полное взаимопонимание, у тренера есть доверие владельца клуба, и для выхода "Челси" на самый высокий уровень нужно время, которое ему предоставлено в полной мере.

 

 

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