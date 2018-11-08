Алиссон назвал двух лучших вратарей в мире

Вратарь "Ливерпуля" Алиссон назвал двух лучших голкиперов мира. По мнению 26-летнего бразильца, оба представляют чемпионат Испании.

– Мне нравится Облак (Ян Облак из "Атлетико"), я пристально слежу за ним, – цитирует Goal Алиссона. – И еще тер Штеген (Марк-Андре тер Штеген, "Барселона"). Оба являются отличными вратарями. Есть и другие прекрасные голкиперы, но в данный момент эти спортсмены проявляют себя лучше всех. Высокий уровень концентрации и хорошая вратарская школа позволяют им высоко поднимать планку конкуренции.

В этом сезоне тер Штеген провел 17 матчей во всех турнирах за "Барселону" и пропустил 19 мячей, Облак за 16 встреч – 14 голов. Статистика Алиссона: 17 игр и 10 пропущенных мячей.