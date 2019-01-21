Алексей Сорокин: "Меня не будет в исполкоме РФС"

Вывший ген. директор оргкомитета по подготовке ЧМ-2018 Алексей Сорокин подтвердил, что его не будет в новом составе исполкома РФС, и рассказал о характере своей работы в ФИФА.

- Меня не будет в исполкоме РФС. Совет ФИФА – это работа политическая, отстаивание интересов Европы и России как части Европы в высшем управляющем органе ФИФА и определение стратегии развития футбола. С учетом, естественно, интересов России и Европы, поскольку Россия входит в УЕФА, - сказал Сорокин в интервью каналу "360".

Несколько дней назад РФС опубликовал список кандидатов на попадание в новый состав Исполкома, Сорокина в нем не оказалось.