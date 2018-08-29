Алексей Маклаков рассказал о несправедливом судействе в детском футболе

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков в своем Твиттере рассказал о несправедливом, по его мнению, судействе, в матче первой московской лиге с участием ФК "Смена" (игроки 2003 года рождения).
- Сегодня в играх первой московской лиге произошло довольно обычное явление, - написал актер. - Судья "прибил" ФК "Смена" 2003 года рождения. После игры дети со слезами побежали к судье добиваться правды. Судья послал детей и руководство клуба на три буквы и предложил подраться с директором! Позор!
Сегодня в играх первой московской лиге произошло довольно обычное явление .– Алексей Маклаков (@AlexmkAlex) 29 августа 2018 г.
Судья " прибил " ФК смена 2003 год рождения. После игры дети со слезами побежали к судье добиваться правды.
Судья послал детей и руководство клуба на 3 буквы и предложил подраться с директором!
Позор ! pic.twitter.com/zl0kagUe0V