Алексей Маклаков рассказал о несправедливом судействе в детском футболе

Известный актер и болельщик "Спартака" Алексей Маклаков в своем Твиттере рассказал о несправедливом, по его мнению, судействе, в матче первой московской лиге с участием ФК "Смена" (игроки 2003 года рождения).

- Сегодня в играх первой московской лиге произошло довольно обычное явление, - написал актер. - Судья "прибил" ФК "Смена" 2003 года рождения. После игры дети со слезами побежали к судье добиваться правды. Судья послал детей и руководство клуба на три буквы и предложил подраться с директором! Позор!