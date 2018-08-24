Александр Жуков: "Парамонов был настоящим спартаковцем"

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков выразил соболезнования в связи со смертью олимпийского чемпиона Мельбурна-1956 по футболу Алексея Парамонова. Сегодня, напомним, старейший спартаковский ветеран скончался на 94-м году жизни.

– Прежде всего, хотел бы выразить самые искренние соболезнования родным и близким Алексея Парамонова. Увы, сегодня его не стало… Закончился жизненный путь великолепного спортсмена и замечательного человека, – приводит Team Russia слова Жукова. – Мне посчастливилось много раз общаться с ним лично. Это был обаятельный, скромный, интеллигентный представитель выдающегося поколения советских футболистов, которое выигрывало Олимпийские игры, чемпионат Европы и вообще способно было победить любого соперника. Золото Мельбурна стало первым крупным футбольным успехом на международных турнирах в истории нашей страны, и Алексей Александрович сыграл важную роль в этом историческом достижении. Он и отличным рассказчиком был. Помню, как в 96-м году на чемпионате Европы в Англии мы заслушивались его рассказами о жизни и футболе послевоенных лет… И, конечно, он всегда оставался настоящим спартаковцем, преданным одному клубу и цветам своей команды, и пользовался заслуженным уважением всего футбольного сообщества. Светлая память.

Ранее сообщалось, что здоровье Парамонова серьезно ухудшилось. У него отказали ноги, упало зрение, заболели внутренние органы. После ряда процедур медики давали неутешительный прогноз.

В 1956 году Парамонов завоевал олимпийское золото в составе сборной СССР. В составе "Спартака" он четырежды становился чемпионом СССР (1952, 1953, 1956, 1958) и дважды – обладателем Кубка страны (1950, 1958).

В общей сложности он провел за красно-белых 302 матча и забил 73 гола.