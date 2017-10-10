Александр Шпрыгин: "Информация о расследовании ФИФА - плод чьего-то больного воображения"

Бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин рассказал, что информация о расследовании комитета ФИФА по этике в его адрес является "уткой" и плодом чего-то больного воображения.

Напомним, во вторник телеграмм-канал "Мутко против" сообщил, что комитет ФИФА по этике запросил у российских силовиков информацию о бывшем руководителе фанатского движения в стране. По их версии, Шпрыгину, возможно, будет запрещено посещение футбольных матчей по всему миру.

- Знаю не более того, что опубликовал непонятный канал в телеграме, - сказал Шпрыгин. - Но могу сказать следующее - я не являюсь субъектом футбола, поэтому на меня не может распространяться юрисдикция ФИФА. Я рядовой гражданин России.

Если же речь идет о беспорядках в Марселе на чемпионате Европы 2016 года, то я не участник этих действий ни в порту, ни на стадионе. Французской полицией проведено тщательное расследование, и они установили, что я нигде не принимал участие. Я был среди выдворенных потому, что мне предъявили моральные претензии. Если был бы участником, то остался бы во Франции, но уже в тюрьме. Более того, заниматься болельщиками в юрисдикции УЕФА, а не ФИФА.

С одной стороны, мне это льстит. ФИФА то занимается делами Блаттера и другими крупными лицами, а потом интересуется моей скромной персоной. Но все равно я не верю в информацию о расследовании в отношении меня. Не понимаю, почему опять пошла истерия с фанатами. Вчера появился непонтяный список с болельщиками, которые уже не допущены к матчам чемпионата мира, сегодня меня отстраняют…

Каким образом ФИФА может запретить смотреть футбол во всем мире? Я таких прецедентов не видел. Есть говорить о России, тот у нас есть судебные решения, позволяющие запретить посещение стадиона в нашей стране. А вся эта информация выглядит как плод чего-то больного воображения и паранойи. Так что информация о расследовании похожа на "утку". (Павел ГУРЕВИЧ)