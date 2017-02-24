Александр Кержаков: "Сейчас допинговые разбирательства доходят до маразма"

Нападающий "Зенита" Александр Кержаков заявил, что применение допинга не сыграло бы в футболе никакой роли. Однако футболист отметил, что является противником использования запрещенных препаратов.

– Мне не понятен вопрос допинга в футболе, – сказал Кержаков. – Как мельдоний может повлиять на качество матча? Футбол – командная игра. И если один человек примет запрещенный препарат, то это ничем не поможет. Конечно, я против допинга. Но сейчас допинговые разбирательства доходят до маразма. (Любовь КОНЯЕВА)