Александр Катасонов о победе над "Порту": "Наш футбол еще жив"

После победы над "Порту" (2:1) в матче юношеской Лиги УЕФА главный тренер "Локомотива" в этой возрастной категории Александр Катасанов рассказал о своих впечатлениях от игры.

- Мы одержали победу в сложном матче. В матче лидеров. Вышли на единоличное первое место в группе. Показали русский дух и бойцовские качества, показали, что наш футбол еще жив, и мы можем покорять вершины. Сегодня мы были сильнее коллективом, - цитирует тренера официальный сайт "Локо".

- Показалось, что "Локомотив" подсел во второй половине первого тайма.

- Соперник серьезный, поэтому после гола мы уделили больше внимания обороне. Играли на контратаках и могли забивать еще. Тактика себя оправдала. Победа заслуженная.

- Ребята справятся с ролью лидеров?

- Команда дебютирует в этом турнире. Мы поможем ребятам и направим их в нужное русло. Будем стараться и дальше показывать такой футбол.

- Какие сильные качества у "Порту"?

- Хороший контроль мяча. "Порту" мощно играет в нападении, где собраны мастеровитые футболисты. Мы разбирали, как они атакуют. Ребята выполнили задание.

- Почему играли в четыре защитника?

- Всегда играем по этой схеме. Решили, что нельзя все время обороняться, что нужно рискнуть. Мы пошли на риск и победили.