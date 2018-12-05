Александр Горшков: "Кокорин наберет форму к весне"

Чемпион России, обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА Александр Горшков выразил уверенность в том, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин, оставшийся под арестом до 8 февраля 2019 года, сможет набрать игровую форму перед весенней частью чемпионата.

"Бывает же, что и из-за травм футболисты пропускают длительное время. Александр совсем недавно как раз пропустил полгода из-за травмы. Думаю, он наберёт форму к весне. Игровые кондиции можно набрать за то время, которое будет у Александра после 8 февраля", - цитирует Горшкова "Р-Спорт".

Напомним, что сегодня Тверской районный суд удовлетворил ходатайство обвинения о продлении срока ареста Александра и Кирилла Кокориных, а также, Павла Мамаева и его друга Александра Протасовицкого до 8 февраля 2019 года. Все они обвиняются по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев были помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" в середине октября.

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