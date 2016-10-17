Александр Глеб: "БАТЭ выступил бездарно, не попав даже в Лигу Европы"

Полузащитник БАТЭ и сборной Белоруссии Александр Глеб в интервью "МК" вспомнил о коротком этапе своей карьеры в России и объяснил, почему в нынешнем сезоне у белорусского клуба случился провал в еврокубках. По словам 35-летнего хавбека, причиной неудачи команды на международной арене мог стать недонастрой в отдельных матчах.

– Как в 2012 году возник вариант с "Крыльями Советов"?

– Я тогда восстанавливался после травмы, из-за которой пропустил почти год. Мой агент Евгений Гайдук сообщил о предложении "Крыльев". Мол, клуб в тяжелой ситуации, есть возможность ему помочь. Приехали, поговорили с руководством, возникла взаимная симпатия: никто ничего не утаивал, звучала конкретика. Пожали руки, начали работать. Очень понравилось в Самаре. Коллектив был мощный, много белорусов, сильный тренерский штаб во главе с Андреем Кобелевым. Мы вместе решили задачу – команда сохранила прописку в премьер-лиге. Оцениваю этот период как позитивный, принесший массу радостных эмоций.

– Неужели не было шансов остаться в России?

– Были варианты в РФПЛ. Ходили разговоры, но не хочется сейчас об этом распространяться, кричать, кого-то подставлять. Там каждый решал свои задачи.

– Борисовский БАТЭ, куда вы вернулись в июле, в 13-й раз стал чемпионом страны. Для вас это уже пятое белорусское "золото".

– Команде сезон не удался. Каждый год БАТЭ обязан становиться чемпионом. Это как данность, даже не обсуждается. Основная задача – участие в Лиге чемпионов, на нее ориентирована вся структура клуба. Сейчас мы выступили бездарно, не попали даже в Лигу Европы, не привезли в Белоруссию грандов европейского футбола. Необходимо добиться этой цели через год.

– Чем объясните еврокубковый провал?

– Сам не понял. Может, недонастрой. Думали, соперник, тот же "Дандолк", станет играть от обороны. А ирландские ребята вышли биться, у них все начало получаться, залетать. У нас же наоборот. Когда не настроился на матч, тяжело собраться по ходу встречи. Надо доиграть сезон и провести разбор.