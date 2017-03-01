Александр Бородюк: "В сборной Казахстана решение приняли быстро"

Бывший главный тренер молодежной сборной страны Александр Бородюк в интервью "СЭ" подчеркнул, что в Казахстане большое внимание уделяется развитию футбола. Вчера Бородюк был назначен главным тренером сборной Казахстана.

– Не так давно вы ездили в Белоруссию на переговоры.

– Да, полтора месяца назад, в Минск. Обсудили работу в сборной страны, разговор получился конструктивный, деловой.

– Не договорились?

– Не могу так сказать. В белорусской федерации взяли паузу, в этот момент поступило предложение из Казахстана. Все прошло оперативно. Состоялась встреча с Канышем Кайдаровичем Аубакировым (первый вице-президент, генсек Федерации футбола Казахстана. – Прим. С.Е.). Разговор получился конструктивным и заинтересованным с обеих сторон.

– Почему выбрали Казахстан, а не Белоруссию?

– Предложение показалось интересным, все прошло быстро – мне сообщили о принятом решении спустя три дня после первой встречи. Кроме того, я работал в "Кайрате" и знаю, какое внимание уделяется развитию футбола, какие деньги вложены в стране в инфраструктуру. Хорошо развивается "Астана", каждый год участвующая в еврокубках, "Тобол", "Ордабасы", "Атырау", другие клубы. Это непременно даст отдачу. (Сергей ЕГОРОВ)

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