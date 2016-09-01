Александр Бородюк: "В "Кайрате" Аршавин тренировался по два раза в день"

Экс-главный тренер "Кайрата" Александр Бородюк рассказал, что Андрей Аршавин тренировался по два раза в день, когда перешел в клуб. Он добавил, что приобретение Аршавина было отличным маркетинговым ходом со стороны руководства.

– Проявлялся ли высокий класс и большое мастерство Аршавина при вас на тренировках и играх "Кайрата" по сравнению с другими игроками? Конечно. Мы вместе с руководителем клуба обговаривали вопрос приглашения Аршавина в "Кайрат". Очень рад, что Боранбаев все-таки согласился на то, чтобы Андрей приехал в казахстанский клуб. С точки зрения маркетинга это был абсолютно правильный шаг, – приводит слова Бородюка Газета.ru. – Аршавин все-таки имя в футболе. Вдобавок Андрей показал себя очень хорошо в профессиональном плане с первых тренировок. Когда наш клуб вернулся со сборов, у нас начались одноразовые тренировки, а Аршавин работал два раза в день, оставался на базе. Аршавин засучил рукава и стал как следует вкалывать. А любой труд всегда приносит плоды. Респект ему за это.