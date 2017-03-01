Александр Бородюк: "У нас, чтобы быть брутальным мачо, надо кого-то замочить"

Бывший главный тренер молодежной сборной России Александр Бородюк в интервью "СЭ" подчеркнул, что с Виктором Лосевым, который будет его помощником на посту главного тренера сборной Казахстана, схожие взгляды на футбол.

– Вашим помощником станет Виктор Лосев?

– Да. Мы играли вместе в "Динамо", олимпийской сборной, работали в РФС, в молодежке. Давным-давно знакомы, у нас схожие взгляды на футбол. Ближайший матч – товарищеский, с Кипром, затем с Арменией в отборе ЧМ-2018.

– У вас постоянно звонит мобильный телефон. Почувствовали к себе корыстный интерес?

– Разные люди звонят. Кто-то радуется, кто-то другое говорит.

– Что?

– "Смотри, – говорит, – на грабли не наступи". И не знаешь, к чему это сказано.

– Добрый человек.

– Да, добрый. Разное говорят. У нас что приветствуется, особенно в интернете?

– Что?

– Чтобы быть брутальным мачо, надо кого-то замочить. А потом выходит человек в мир, видит тебя, улыбается и говорит: "Привет, как дела?" (Сергей ЕГОРОВ)

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