Алана Мамаева молча покинула зал суда после продления заключения мужа до 8 февраля

Супруга Павла Мамаева Алана молча отреагировала на решение Тверского районного суда оставить ее мужа под стражей до 8 февраля 2019 года.

Тверской районный суд принял решение оставить Павла Мамаева, его приятеля Александра Протасовицкого, а также Александра и Кирилла Кокориных под стражей до 8 февраля 2019 года. Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.

Кокорин и Мамаев остаются под стражей до 8 февраля 2019 года! Live!