Алаев и Прядкин не стали комментировать решение Мутко уйти с поста президента РФС

Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не стал комментировать решение Виталия Мутко уйти с поста президента организации.

– Не в праве комментировать решения Виталия Леонтьевича, – сказал Алаев.

Воздержался от комментариев и исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин. Он будет занимать этот пост до проведения отчетно-выборной конференции.

– Я только сегодня на исполкоме стал исполняющим обязанности, – сказал Прядкин.

Мутко покидает пост президента РФС. Прядкин - исполняющий обязанности. Live!