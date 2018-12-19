13:51 | Футбол

Алаев и Прядкин не стали комментировать решение Мутко уйти с поста президента РФС

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Генеральный директор Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев не стал комментировать решение Виталия Мутко уйти с поста президента организации.

– Не в праве комментировать решения Виталия Леонтьевича, – сказал Алаев.

Воздержался от комментариев и исполняющий обязанности президента РФС Сергей Прядкин. Он будет занимать этот пост до проведения отчетно-выборной конференции.

– Я только сегодня на исполкоме стал исполняющим обязанности, – сказал Прядкин.

Мутко покидает пост президента РФС. Прядкин - исполняющий обязанности. Live!

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