Адвокат Вильмотса заявил, что его клиент ни в чем не обвинял Куртуа

Адвокат бывшего главного тренера сборной Бельгии Марка Вильмотса Вальтер ван Стеенбрюгге заявил, что его подопечный не обвинял вратаря Тибо Куртуа в "сливах" стартового состава сборной.

Ранее СМИ сообщали, что Вильмотс обвиняет Тибо Куртуа и его отца в регулярном обнародовании стартового состава национальной команды Бельгии на различные матчи.

– Вильмотс говорил, что это журналисты сообщили ему, что у них есть сведения о сливах информации от отца Тибо Куртуа, – цитирует Voetbal International ван Стеенбрюгге. – То, что Вильмотсу приписывают эти слова, неправильно и вредит моему клиенту. К тому же эти заявления породили множество негативных комментариев, в особенности, в социальных сетях, и от этого моему клиенту очень больно. Если Куртуа и его отец хотят подать заявление в суд на клевету, то должны подавать его на французских журналистов, которые обнародовали эти сведения.

Вильмотс работа главным тренером Бельгии с 2012 по 2016 год. Под его руководством команда приняла участие в чемпионате мира-2014 и чемпионате Европы-2016, оба раза добравшись до стадии 1/4 финала.

Куртуа "сливал" состав сборной Бельгии? //

Куртуа подал в суд на экс-тренера сборной Бельгии Вильмотса