Адвокат Кокорина: "Стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?!"

Адвокат Александра Кокорина Андрей Ромашов подставил под сомнение необходимость дальнейшего удержания под стражей своего подзащитного.

"Стоит ли удерживать под стражей моего подзащитного, у которого есть определенные заслуги перед страной?!", - заявил адвокат во время судебного заседания по делу Кокорина и Мамаева.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря. (Андрей Михайлов).

Кокорин и Мамаев выйдут на свободу? Заседание суда! LIVE