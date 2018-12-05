Адвокат Кирилла Кокорина: "Это молодой парень, ему уроки надо учить! Он студент второго курса"

Адвокат Кирилла Кокорина Вячеслав Барик рассказал о личностном росте своего подзащитного во время ареста.

"Человек на глазах изменился. Мы с ним каждую неделю обсуждаем прочитанную литературу. Это молодой парень, ему уроки надо учить! Он студент второго курса. Мощнейший злодей! Ему вменяется 4 эпизода. Ему вот среди этих сильных ребят. Он сам тоже сильный, но пока силой духа", - сказал Барик.

Заседание по делам Мамаева, братьев Александра и Кирилла Кокориных и приятеля Мамаева Александра Протасовицкого, проходит в Тверском районном суде.

Следствие просит продлить срок содержания под стражей. Также уточняется, что уголовное дело еще в производстве. Расследование до 8 декабря закончить невозможно, так как ожидаются результаты сразу нескольких экспертиз.

Напомним, что игрокам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Кокорин и Мамаев помещены под стражу в столичное СИЗО-2 "Бутырка" до 8 декабря.