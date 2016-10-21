Абхазия намерена вступить в ФИФА по примеру Косова

Президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Руслан Аджинджал подчеркнул, что организация планирует стать участницей Международной федерации футбола (ФИФА). До сегодняшнего дня ФИФА отказывала Абхазии в членстве по политическим причинам.

- Мы очень хотим попасть в ФИФА. Но, к сожалению, пока этот процесс очень сложный и вялотекущий, - приводят "Известия" слова Аджинджала. - Мы стараемся и прилагаем усилия на уровне республики, чтобы войти в Международную федерацию футбола, но все идет очень медленно.

Очень хочется, чтобы это произошло в ближайшее время. Но пока мы понимаем, что процесс может очень сильно затянуться. ФИФА никак не аргументирует, почему Косово было принято в состав организации, а мы - нет. Лично на мой взгляд, в этом решении есть некоторые политические моменты. Но мы надеемся, что произойдет чудо и нас примут в большую футбольную семью.

Напомним, в мае ФИФА на конгрессе в Мехико приняла в свои ряды Федерацию футбола Косова. За включение проголосовал 141 человек, против - 23.