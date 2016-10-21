Абхазия намерена вступить в ФИФА по примеру Косова

Президент Федерации футбола Абхазии (ФФА) Руслан Аджинджал подчеркнул, что организация планирует стать участницей Международной федерации футбола (ФИФА). До сегодняшнего дня ФИФА отказывала Абхазии в членстве по политическим причинам.
- Мы очень хотим попасть в ФИФА. Но, к сожалению, пока этот процесс очень сложный и вялотекущий, - приводят "Известия" слова Аджинджала. - Мы стараемся и прилагаем усилия на уровне республики, чтобы войти в Международную федерацию футбола, но все идет очень медленно.
Очень хочется, чтобы это произошло в ближайшее время. Но пока мы понимаем, что процесс может очень сильно затянуться. ФИФА никак не аргументирует, почему Косово было принято в состав организации, а мы - нет. Лично на мой взгляд, в этом решении есть некоторые политические моменты. Но мы надеемся, что произойдет чудо и нас примут в большую футбольную семью.
Напомним, в мае ФИФА на конгрессе в Мехико приняла в свои ряды Федерацию футбола Косова. За включение проголосовал 141 человек, против - 23.
shur
Вряд ли что получится. пресловутые двойные стандарты
11:25
joleger
Ну а шо. Прецедент в лице Косова создан. Дерзайте, должно получиться.
10:58
Flamenco
все это пустое болтовня!!! никакого ФИФА не будет...
10:39
Храбрец*
В Абхазии есть стадионы?! Да там стекла-то в окна жилых домов не могут вставить до сих пор в Сухуме через 20 лет после войны!
10:35
Akaki
Что такое вообще Абхазия?
10:35
BoRussia
ещё одна Сборная для разницы забитых и пропущенных мячей )))
10:29