Жорди Альба: "Не ожидал, что не получу вызов в сборную Испании"

Защитник "Барселоны" Жорди Альба признался, что невызов в сборную Испании стал для него неожиданностью.

- Я хотел бы отправиться в сборную, но это решение тренера, и я должен его уважать, - цитирует футболиста Marca. - Я не ожидал этого, но я не ожидал также и вызова в сборную на Евро-2012, когда я играл за "Валенсию". Решение не зависит от меня. Я не знаю, почему меня не вызвали. Если все будет хорошо, у может появиться шанс вернуться. В состав попали Маркос Алонсо и Хосе Гайя, это два великолепных игрока.

В рамках Лиги наций испанцы сыграют со сборными Англии и Хорватии.