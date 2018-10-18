Юрий Газинский: "Матч со шведами был намного сложнее, чем с турками"

Полузащитник "Краснодара" и сборной России Юрий Газинский в интервью клубной пресс-службе прокомментировал матч группового турнира Лиги наций со Швецией (0:0). Он также отметил, что в национальной команде хорошая атмосфера.

- Что касается матча со Швецией - скажу так - мы к этому готовились. Команда очень сбалансированная. Станислав Саламович говорил нам, что будет непростой. У них организованная команда - как в обороне, так и в атаке. Считаю, что результат с ними был закономерным.

Матч со шведами был намного сложнее, чем с турками, они очень хорошо перекрывают все зоны. Коллектив у нас очень хороший, все ребята позитивные. В быту нет никаких проблем, а когда их нет, то и на поле тоже проблем не возникает.

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