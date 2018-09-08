Юнгер раскритиковал турецких фанатов за слабую поддержку в матче с Россией

Полузащитник сборной Турции Дженгиз Юндер остался разочарован поддержкой болельщиков в стартовом матче Лиги наций с Россией (1:2). Встреча прошла накануне в Трабзоне на стадионе имени Шенола Гюнеша.

"Россия является очень агрессивной и хорошей командой. Они действовали с большим напором. После того, как они снова забили, и счет стал 1:2, трибуны затихли. Болельщики могли бы оказать нам большую поддержку. Не понимаю, почему второй тайм получился таким. Мы могли бы больше атаковать, если бы нас поддержали болельщики на стадионе", – приводит слова Юндера Hurriyet.

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