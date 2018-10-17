Йоахим Лев: "Мы играли на равных с чемпионами мира и могли забить им второй гол"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после поражения от Франции в матче группового турнира Лиги наций (1:2) заявил, что разочарован результатом. Он также отметил, что этот исход игры ощущается иначе, нежели результат встречи с Голландией (0:3).

- Я разочарован результатом, - приводит пресс-служба сборной слова Лева. - Поражение, однако, ощущается иначе, чем в прошлую субботу. Выступление нашей команды было отличным, несмотря на результат. Мы увеличили производительность в течении трех дней. Мы играли на равных с чемпионами мира и могли забить им второй гол. Класс игроков сборной Франции невероятен, они забили два гола практически из ничего.

К сожалению, сейчас мы должны смириться с плохим результатом. Стоит отметить, что перелом начнется постепенно. У молодых игроков еще нет опыта, чтобы стабильно играть хорошо. Но то, что я видел сегодня, делает меня уверенным в будущем.

Сборная Германии может покинуть Лигу А в рамках Лиги Наций. Спасти положение бундестим может победа Франции над Голландией в следующем туре.

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