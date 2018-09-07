Йоахим Лев: "Конечно, один матч не сотрет из памяти провал на ЧМ-2018"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев после матча Лиги наций с Францией (0:0) отметил, что результат игры был менее важен, чем ее качество. По его словам, команде необходимо было показать свою реакцию на неудачное выступление на ЧМ-2018.

- Сегодня более важным было качество игры, нужно было показать хорошую реакцию на неудачу на ЧМ-2018, - приводит Goal слова Лева. - Думаю, мы с этим справились - могли забить чемпионам не один мяч.

Знали, что Фрация отправит в защиту десять игроков, поэтому важно было не дать проводить им контратаки. Это их главное оружие. Мы справились, хорошо сыграли в обороне.

Конечно, один матч не сотрет из памяти чемпионат мира. Реабилитироваться мы сможем только на следующем турнире.