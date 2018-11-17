Йоахим Лев: "Германии нужно принять понижение в Лиге наций"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев прокомментировал победу Голландии над Францией (2:0). Немецкая команда заняла последнее место в Лиге наций А и вылетела в Лигу наций B.

- Для нас этот результат, конечно, болезненный, но мы должны принять понижение в ранге, - цитирует L'Equipe Лева. - Тем не менее, мы сфокусированы на Евро-2020, за попадание на которое будем бороться. Мы хотим отправить на турнир снова сильную команду. Будем продолжать создавать возможности для наших молодых игроков и постепенно интегрировать их в сборную.