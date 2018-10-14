Йоахим Лев: "Это нормально, что обсуждают, должен ли я уйти из сборной Германии"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил разочарование поражением от Голландии со счетом 0:3 в матче Лиги наций. По его словам, команда должна бережнее относиться к голевым моментам.

– Мы много били по воротам в последних матчах, но не забивали, – цитирует AFP Лева. – Проигрыш со счетом 0:1 был бы еще приемлемым, но мы пропустили еще два мяча в конце игры, и это явно плохой результат.

Понимаю, что многие обсуждают, должен ли я оставаться у руля сборной. Это неизбежно. Но я сосредоточен только на подготовке команды. Меня интересует предстоящий матч с Францией, а не дебаты в обществе. Хотя такие обсуждения вполне нормальны.