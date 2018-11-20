Йоахим Лев: "80 минут у голландцев не было никаких шансов"

Главный тренер сборной Германии Йоахим Лев выразил разочарование упущенной победой в матче Лиги наций с Голландией (2:2). К 85-й минуте встречи немцы вели со счетом 2:0.

– Конечно, я немного разочарован результатом, – цитирует AFP Лева. – Но в целом я увидел больше положительного, чем отрицательного. Хотя в конце нас больно наказали. Мы отлично провели первый тайм, имели свои идеи, моменты в атаке. Во втором тайме должны были ставить точку – было два или три момента для этого. 80 минут у голландцев не было никаких шансов. Но в последние десять минут мы расслабились. Это цена, которую платит молодая команда, чтобы накопить опыт. Но у нас хорошая база на будущее.