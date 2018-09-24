Ярмоленко, Коноплянка, Зинченко и Лунин - в списке легионеров, вызванных в сборную Украины

Тренерский штаб сборной Украины назвал список футболистов иностранных клубов, вызванных в команду.
Основной список
Вратарь: Андрей Лунин ("Леганес", Испания)
Защитники: Василий Кравец ("Луго", Испания), Евгений Макаренко ("Андерлехт", Бельгия).
Полузащитники: Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Генк", Бельгия), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия).
Форвард: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия).
Резервный список
Защитники: Евгений Хачериди (ПАОК, Греция), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия).
Полузащитник: Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия).
Форвард: Евгений Селезнев ("Акхисар", Турция).
16 октября сборная Украины в домашнем матче Лиги наций сыграет со сборной Чехии.
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