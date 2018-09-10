Ян Козак: "Словакия не заслужила поражение, пенальти был спорным"

Главный тренер сборной Словакии Ян Козак - о матче со сборной Украины (0:1) в рамках Лиги наций.

- Мы себе так и представляли этот матч. Ребят не в чем упрекать, они сыграли хорошо. Нужно было использовать моменты, которые у нас были в двух таймах. Игра была равная. Мы получили пенальти в свои ворота и остались разочарованными, - цитирует специалиста "Футбол 24". - Пенальти – очень спорный. Стоит посмотреть видео. Я разговаривал с ребятами. Они сказали, что там было 50 на 50. Коснулись игрока рукой, он упал... Судья принял такое решение. Мы разочарованы назначением пенальти и не считаем, что заслужили поражение. Замены? Они состоялись не потому, что футболисты плохо играли. Я хотел усилить игру во втором тайме, чтобы мы создавали больше моментов. Доволен ли Шаткой? Он сыграл на хорошем уровне. Ему помогали Мак и Куцка.

Все о Лиге наций - здесь