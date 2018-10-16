17:58 | Футбол — Лига наций

Выйти как Гризманн. Или Макгрегор?

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Нападающий сборной Франции и "Атлетико"  Антуан Гризманн оригинальным образом вышел на тренировку перед матчем группового турнира Лиги наций против Германии. 27-летний француз шел по подтрибунному помещению, размахивая руками.

Пользователи Инстаграма, в котором было размещено видео с Гризманном, посчитали, что тот спародировал ирландского бойца UFC Конора Макгрегора

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Walking into training like... @antogriezmann 🤣🤣🤣 #NationsLeague

Публикация от UEFA Nations League (@euro2020) 16 Окт 2018 в 3:01 PDT

- Похож на Конора, - написал alessandro_lertora_ch.

- Макгрегор... Гризманн, - такой комментарий оставил mgacar.97.

- МакАнтони Гризгор, - написал rodhihandoko/

Франция - Германия

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