16:10 | Футбол — Лига наций

Вячеслав Колосков: "Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, кто мог попасться сборной России"

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Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборной России достался лучший вариант на жеребьевке Лиги наций. По его мнению, если Станислав Черчесов к моменту страта турнира останется во главе команды, то игроки подойдут к матчам со всей серьезностью.

 
Главный тренер сборной России Станислав ЧЕРЧЕСОВ.Станислав Черчесов – о Лиге наций: "Наш главный приоритет – подготовка к чемпионату мира"

В среду состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России сыграет в лиге В во второй группе с командами Швеции и Турции. Календарь встреч будет опубликован позднее.

– Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде, – считает Колосков. – Есть шансы на первое место в группе. Теперь у тренерского штаба есть понимание где и кем играем. Можно планировать тренировочный процесс, сборы. С этой точки зрения Лига наций – отличный турнир.

Второе – есть турнирная и денежная мотивация. В любом случае будут какие-то отчисления от УЕФА за успешное выступление. Появляется возможность через турнир пробитая на чемпионат Европы. Сплошные плюсы.

– Как считаете, наши игроки серьезно отнесутся к новому турниру?

– Это зависит, прежде всего, от тренера, который будет работать со сборной. Если продолжит тренировать Черчесов, то все будет хорошо. Станислав Саламович – максималист, при нем футболисты в любом случае будут подходить к каждой игре серьезно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россия сыграет с Турцией и Швецией. Итоги жеребьевки лиги наций

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Материалы сюжета: Лига наций. Первая жеребьевка
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КОММЕНТАРИИ (3)
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oleg.bob

Не сказал бы, что очень повезло.

17:31

Генри Морган

Вполне себе проходимые команды. И это - главное.

17:16

Одержимый

"Есть шансы на первое место в группе" - ну вот откуда всегда эти шансы берутся? А у Швеции и Турции я так понимаю шансов нет)

16:38