Вячеслав Колосков: "Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, кто мог попасться сборной России"

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков считает, что сборной России достался лучший вариант на жеребьевке Лиги наций. По его мнению, если Станислав Черчесов к моменту страта турнира останется во главе команды, то игроки подойдут к матчам со всей серьезностью.

В среду состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России сыграет в лиге В во второй группе с командами Швеции и Турции. Календарь встреч будет опубликован позднее.

– Швеция и Турция – лучшие соперники из тех, которые могли попасться нашей команде, – считает Колосков. – Есть шансы на первое место в группе. Теперь у тренерского штаба есть понимание где и кем играем. Можно планировать тренировочный процесс, сборы. С этой точки зрения Лига наций – отличный турнир.

Второе – есть турнирная и денежная мотивация. В любом случае будут какие-то отчисления от УЕФА за успешное выступление. Появляется возможность через турнир пробитая на чемпионат Европы. Сплошные плюсы.

– Как считаете, наши игроки серьезно отнесутся к новому турниру?

– Это зависит, прежде всего, от тренера, который будет работать со сборной. Если продолжит тренировать Черчесов, то все будет хорошо. Станислав Саламович – максималист, при нем футболисты в любом случае будут подходить к каждой игре серьезно. (Павел ГУРЕВИЧ)

Россия сыграет с Турцией и Швецией. Итоги жеребьевки лиги наций