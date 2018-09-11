Врач сборной Румынии: "Кирикеш пропустит от четырех до шести месяцев"

Защитник сборной Румынии и "Наполи" Влад Кирикеш из-за травмы пропустит от четырех до шести месяцев, сообщил врач румынской команды Клаудио Стаматеску. Футболист получил повреждение во время матча Лиги наций с Черногорией (0:0).

У 28-летнего румына был диагностирован разрыв передней крестообразной связки левого колена. В понедельник Кирикеш был успешно прооперирован в одной из клиник Рима.

- Я говорил с Кирикешем после операции. К счастью, она прошла успешно. Но такая травма не предполагает быстрого восстановления, - цитирует врача Football Italia. - Обычно такая травма означает, что игрок выбыл на срок от четырех до шести месяцев. Но многое будет зависеть от того, как отреагирует его организм.

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