Владислав Радимов: "Эта сборная не готова использовать сильные стороны Чалова"

Бывший полузащитник сборной России Владислав Радимов после поражения от Швеции в матче Лиги наций (0:2) в интервью "СЭ" заявил, что хотел видеть на поле нападающего Федора Чалова.

– Мне больше хотелось увидеть Чалова на поле, – признался Радимов. – Я не могу критиковать Ари. Он сыграл, как мог.

– Почему Чалов так и не вышел? Ментально не готов или не подходит под стиль игры Черчесова?

– Чалов – все-таки зависимый футболист, игрок штрафной. То есть он не из той когорты футболистов, который может обыграть соперников в одиночку, создать сам себе момент. Он хорош именно в завершающей стадии. Я даже не сомневаюсь, что в чемпионате России он забьет больше всех. Во-первых, у него появился опыт. Во-вторых, в ЦСКА знают, как его использовать.

А Черчесов просто, на мой взгляд, понимает, что эта сборная не готова использовать сильные стороны Чалова. Хотя наверняка многие болельщики зададутся вопросом: почему Федор не играл. (Виталий Айрапетов)

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