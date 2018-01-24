Владислав Игнатьев: "Швецию и Турцию можно побеждать. Главное - никого не бояться"

Полузащитник сборной России и "Локомотива" Владислав Игнатьев считает, что национальной команде по силам обыграть Швецию и Турцию в Лиге наций. По его мнению, главное – не боятся предстоящих соперников.

В среду состоялась жеребьевка Лиги наций. Сборная России сыграет в лиге В во второй группе с командами Швеции и Турции. Календарь встреч будет опубликован позднее.

– Если честно – было без разницы, с кем играть. Но попались интересные команды, – сказал Игнатьев. – Всех можно побеждать! Главное – никого не стоит бояться. (Павел ГУРЕВИЧ)