Владимир Петкович: "Швейцария перехватила удачу у Бельгии"

Главный тренер сборной Швейцарии Владимир Петкович похвалил команду за победу над Бельгией со счетом 5:2 в матче Лиги наций. По ходу встречи швейцарцы проигрывали со счетом 0:2, пропустив два быстрых мяча.

– Это очень приятная победа, – цитирует AFP Петковича. – Мы уже и раньше побеждали в очень важных матчах. Я хочу поздравить каждого игрока. Это была мощная психологическая реакция. Мы не сдавались ни на минуту и всегда верили в победу. При этом играли хладнокровно, рассудительно, с головой на плечах. Бельгии везло, но мы перехватили у нее удачу.