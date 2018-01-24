Виталий Дьяков - о жеребьевке Лиги наций: "В "Сивасспоре" есть швед, много турок, я. Будет, о чем пошутить"

Защитник "Сивасспора" Виталий Дьяков назвал нападающего "Трабзонспора" Бурака Йылмаза одним из самых сильных игроков сборной Турции. Игрок обороны считает, что со временем главный тренер турецкой сборной Мирча Луческу может пригласить его одноклубников в национальную команду.

Напомним, 24 января Турция и Швеция стали соперниками сборной России по Лиге наций. Матчи нового турнира УЕФА пройдут с сентября по ноябрь 2018 года.

- Кого стоит опасаться россиянам в составе сборной Турции?

-Бурак Йылмаз из "Трабзонспора" силен. Недавно в "Эвертон"из "Бешикташа" ушел Дженк Тосун. Могу их выделить. У них хватает квалифицированных футболистов. Есть и молодые игроки. Вообще, у Турции хороший состав.

- Йылмаз до сих пор в порядке? Он достаточно давно в сборной.

- Он в полном порядке, много забивает. Настоящая звезда в чемпионате Турции.

- Лично против него выступали?

- Нет, в том матче я остался в запасе.

- Кто-нибудь вызывается в сборную из "Сивасспора"?

- Пока нет. Но если команда и дальше будет хорошо выступать, то уверен, что Луческу приметит парочку игроков.

- С партнерами по команде обсуждали итоги жеребьевки?

- Еще не успели. У нас в команде есть швед, много турок, я. Будет, что обсудить и пошутить. (Павел ГУРЕВИЧ)

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