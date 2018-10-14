Виргил ван Дейк: "Победа над Германией оживит Голландию после провала в отборе к ЧМ-2018"

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк остался доволен матчем Лиги наций с Германией. Голландцы одержали победу со счетом 3:0.

– Нам порой было тяжело, но в итоге мы победили со счетом 3:0 в матче с Германией, – цитирует AFP ван Дейка. – Когда забили первый мяч, стремились увеличить отрыв, потому что понимали, как важно иметь большую фору. Мы много работали над этим результатом. Думаю, что в целом справились с игрой, выглядели лучше, чем в предыдущих матчах. Не знаю, можно ли считать эту игру эталоном, но такой результат, конечно, нас оживит после провала в отборе к ЧМ-2018.