Виргил ван Дейк: "Голландия хорошо сыграла во втором тайме"

Защитник сборной Голландии Виргил ван Дейк - о матче со сборной Франции (1:2) в Лиге наций.

- Мы хорошо играли во втором тайме. Что касается первого гола французов: ошибки - это часть футбола. В целом мы не давали Франции много возможностей забить в первом тайме, хоть они и доминировали по владению мячом, - цитирует голландца официальный сайт УЕФА. - Во втором тайме нам удалось сыграть гораздо лучше, и у нас были свои шансы. К сожалению, мы их не использовали. Мы можем вынести много позитива из этого матча, но я говорю это с горечью, потому что мы уезжаем с пустыми руками.

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