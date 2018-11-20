Виктор Классон: "В составе сборной России могу выделить Дзюбу"

Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон перед матчем против России​ в Лиге наций отметил форварда Артема Дзюбу.

– У нас была очень важная игра с турками, в которой нам удалось добиться нужного результата, – цитируют "Известия" Классона. – Теперь нас ждет решающий матч против российской команды. У вас очень хорошая сборная. Особенно могу выделить Артема Дзюбу. Он очень мощный нападающий, сильный игрок.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.