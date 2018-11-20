04:56 | Футбол — Лига наций

Виктор Классон: "В составе сборной России могу выделить Дзюбу"

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Полузащитник сборной Швеции Виктор Классон перед матчем против России​ в Лиге наций отметил форварда Артема Дзюбу.

– У нас была очень важная игра с турками, в которой нам удалось добиться нужного результата, – цитируют "Известия" Классона. – Теперь нас ждет решающий матч против российской команды. У вас очень хорошая сборная. Особенно могу выделить Артема Дзюбу. Он очень мощный нападающий, сильный игрок.

Матч Швеция – Россия состоится 20 октября и начнется в 22.45 по московскому времени.

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Дополнительная информация

https://iz.ru/813932/sevastian-terletckii/finalnyi-akkord-sbornaia-rossii-provedet-poslednii-match-v-godu

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