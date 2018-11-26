Видео: итальянские фанаты исполнили песню о Гацкане. 300-й матч капитана

Итальянский фан-клуб поздравил полузащитника и капитана "Ростова" Александра Гацкана с 300-м матчем в составе желто-синих. Фанаты 34-летнего молдавского спортсмена пожелали продолжать показывать высокий уровень профессионализма на футбольном поле. В концовке видео болельщики исполнили песню в честь достижения Гацкана.
300-й матч Гацкана пришелся на игру 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2).
Ранее Гацкан официально завершил карьеру в сборной Молдавии после матча в рамках турнира Лиги наций против Люксембурга (1:1).
👋🏼👋🏼👋🏼– Football Club Rostov (@rostovfc) 26 ноября 2018 г.
Итальянский фан-клуб нашего капитана на связи!
Парни подготовили специальное видео для Александра Гацкана. pic.twitter.com/ZHRZgGFs6A
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