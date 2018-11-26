17:18 | Футбол — Лига наций

Видео: итальянские фанаты исполнили песню о Гацкане. 300-й матч капитана

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Итальянский фан-клуб поздравил полузащитника и капитана "Ростова" Александра Гацкана с 300-м матчем в составе желто-синих. Фанаты 34-летнего молдавского спортсмена пожелали продолжать показывать высокий уровень профессионализма на футбольном поле. В концовке видео болельщики исполнили песню в честь достижения Гацкана.

300-й матч Гацкана пришелся на игру 15-го тура чемпионата России против "Зенита" (0:2).

Ранее Гацкан официально завершил карьеру в сборной Молдавии после матча в рамках турнира Лиги наций против Люксембурга (1:1).

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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