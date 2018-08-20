Вида, Модрич, Ковачич и Крамарич в составе сборной Хорватии на матчи с Португалией и Испанией

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич назвал состав команды на товарищеский матч со сборной Португалии и игру Лиги наций со сборной Испании.

Вратари: Ловре Калинич ("Гент"), Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Карло Летица ("Брюгге");

Защитники: Домагой Вида ("Бешикташ"), Деян Ловрен ("Ливерпуль"), Шиме Врсалько ("Интер"), Йосип Пиварич ("Динамо" Киев), Тин Едвай ("Байер"), Матей Митрович ("Брюгге"), Борна Баришич ("Рейнджерс"), Антонио Милич ("Андерлехт").

Полузащитники: Лука Модрич ("Реал"), Иван Ракитич ("Барселона"), Матео Ковачич ("Челси"), Милан Бадель ("Лацио"), Марсело Брозович ("Интер"), Марко Рог ("Наполи"), Марио Пашалич ("Аталанта"), Филип Брадарич ("Кальяри").

Нападающие: Иван Перишич ("Интер"), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм"), Анте Ребич ("Айнтрахт"), Марко Пьяца ("Фиорентина"), Иван Сантини ("Андерлехт"), Марко Ливая (АЕК).

Матч Португалия – Хорватия состоится 6 сентября. 11 сентября пройдет матч Испания – Хорватия.