Венгрия обыграла Грецию, Финляндия выиграла у Эстонии

В матчах лиги С (вторая группа) в Лиге наций сборная Венгрии дома обыграла сборную Греции (2:1), а сборная Финляндии одержала победу в игре с командой Эстонии (1:0).

У финнов единственный мяч забил Теему Пукки. В стартовом составе эстонцев вышел бывший полузащитника "Амкара" Константин Васильев. Греки в матче с венграми отметились только голом Константиноса Маноласа, у венгров забивали Роланд Шоллои и Ласло Кляйнхайслер.

После двух туров финны с шестью очками лидируют в группе. Греки и венгры набрали по три очка и делят второе-третье места. Эстонцы на последнем месте - ноль очков.

Лига наций

Лига С

Группа 2

2-й тур

Венгрия - Греция - 2:1 (2:1)

Голы: Р.Шоллои, 15 (1:0). Манолас, 18 (1:1). Кляйнхайслер, 42 (2:1).

Венгрия: Гулачи, Кадар, Ланг, Фиола, Беше, Ковач (Паткаи, 81), А.Надь, Кляйнхайслер, Р.Шоллои, Солои (Эппель, 69), Варга (Ловренчич, 62).

Греция: Баркас, Папастатопулос, Торосидис, Манолас (Иконому, 52), Тзавеллас (Ликояннис, 46), Христодулопулос, Фортунис, Пелкас, Бухалакис, Курбелис, Донис (Митроглу, 46).

Предупреждения: Тзавеллас, 35. Р.Шоллои, 50. Иконому, 78. Торосидис, 83.

Судья: Кульбаков (Белоруссия).

11 сентября. Будапешт. Стадион "Groupama Arena".

Финляндия - Эстония - 1:0 (1:0)

Гол: Пукки, 12.

Финляндия: Градецки, Райтала, Тойвио, Араюри, Гранлунд (Вяйсянен, 76), Спарв, Шюллер, Лод (Карьялайнен, 87), Пукки (Кауко, 90+1), Сойри, Туоминен.

Эстония: Аксалу, Клаван, Тенисте, Тамм, Калласте, Метс, Васильев, Лутс (Антонов, 77), Дмитриев (Аньер, 77), Зенев (Пурье, 86), Ойямаа.

Предупреждения: Метс, 71. Зенев, 83.

Судья: Гринфельд (Израиль).

11 сентября. Турку. Стадион "Veritas".

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