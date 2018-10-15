Валерий Газзаев: "Сборная подтверждает высокий уровень после того, как вошла в 8-ку лучших команд мирового футбола"

Бывший главный тренер ЦСКА и сборной России Валерий Газзаев прокомментировал последние результаты национальной команды в Лиге наций и отдельно оценил игру Дениса Черышева и Александра Головина.

- Две победы и ничья - это хороший результат, есть все шансы на то, чтобы занять первое место и выйти в более сильный дивизион. Сборная России подтверждает свой высокий уровень игры после того, как вошла в восьмерку лучших команд мирового футбола, - цитирует ТАСС Газзаева. - Поэтому нужно приветствовать такие результаты.

Очень приятно, что он [Черышев] становится одним из лучших бомбардиров национальной сборной. Человек показывает очень хорошую результативность, и мы надеемся, что в дальнейшем будет то же самое.

Думаю, в течение года-полутора он [Головин] может выйти на европейский уровень, но для этого ему надо совершенствоваться. И "Монако" должен не находиться в зоне вылета чемпионата Франции, а играть в Лиге чемпионов. Очень опасно, что Головин может в этой нервотрепке результатов потеряться, хотя, судя по отчетам французской прессы, в последней игре он был одним из лучших в своей команде.