В Сочи откроется более 10 фан-зон на матч Россия - Турция

Более 10 зон активности откроются для болельщиков матча Лиги наций между сборными России и Турции по футболу в Сочи, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя представитель комитета по маркетингу РФС Сергея Змиевского.

- Зрители, которые заблаговременно придут на матч, будут иметь возможность посетить развлекательные зоны. Их будет открыто более 10, - сказал Змиевский. - Наша цель - создать атмосферу праздника не только на футбольном поле, но и на прилегающей территории.

По его словам, в каждом городе разработана своя концепция.

- В Калининграде была концепция "Холодно не будет". А здесь у нас концепция называется "Все включено!", с намеком, что это матч между Россией и Турцией. Соответственно, будет и национальная турецкая кухня, и танцевальное шоу, и игры в флетбол и мини-гольф, - рассказал Змиевский.

Матч Россия - Турция состоится 14 октября на стадионе "Фишт".