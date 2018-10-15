В Швеции Дзюбу считают лучшим футболистом России

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон отметил, что его команде было сложно противостоять нападающему Артему Дзюбе. Швеция и Россия сыграли вничью (0:0) в Калининграде в рамках Лиги наций.

- Капитан сборной России Дзюба – очень сильный футболист, и ему сложно противостоять, - приводят "Известия" слова Нильссона. - Он, вероятно, один из лучших игроков вашей команды. И это очевидно, что он стал ее капитаном. Я абсолютно уверен, что как тренер, так и команда полностью довольны им в этой роли.