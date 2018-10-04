В сборную Англии вызван игрок из чемпионшипа

Сборная Англии объявила состав на октябрьские матчи Лиги наций против Хорватии и Испании. В команду вызваны три новичка - Джейдон Санчо из дортмундской "Боруссии", Джеймс Мэддисон из "Лестера", а также Мэйсон Маунт, представляющий клуб чемпионшипа "Дерби".

Вратари: Маркус Беттинелли ("Фулхэм"), Алекс Маккарти ("Саутгемптон"), Джек Батленд ("Стоук Сити"), Джордан Пикфорд ("Эвертон").

Защитники: Трент Александер-Арнолд, Джо Гомес (оба - "Ливерпуль"), Харри Магуайр ("Лестер"), Дэнни Роуз, Киран Триппьер (оба - "Тоттенхэм"), Люк Шоу ("Манчестер Юнайтед"), Джон Стоунз, Кайл Уокер (оба - "Манчестер Сити"), Джеймс Тарковски ("Бернли").

Полузащитники: Росс Баркли ("Челси"), Натаниэль Чалоба ("Уотфорд"), Эрик Дайер, Харри Уинкс (оба - "Тоттенхэм"), Джордан Хендерсон ("Ливерпуль"), Мэйсон Маунт ("Дерби Каунти"), Джеймс Мэддисон ("Лестер"), Джейдон Санчо ("Боруссия" Д, Германия), Рахим Стерлинг ("Манчестер Сити").

Нападающие: Харри Кейн ("Тоттенхэм"), Маркус Рэшфорд ("Манчестер Юнайтед"), Дэнни Уэлбек ("Арсенал").

С Хорватией Англия сыграет на выезде 12 октября, с Испанией - 15 октября также на выезде.