В день матча Россия - Швеция в Калининграде запустят дополнительный транспорт

Власти Калининграда запустят временные автобусные маршруты в день матча Лиги наций Россия - Швеция. Игра состоится 11 октября на стадионе "Калининград".

"Комитет городского хозяйства администрации Калининграда должен будет организовать пассажирские перевозки автобусами во время проведения футбольного матча с 19.00 11 октября до 01.00 12 октября по нескольким временным маршрутам. Администрация Калининграда информирует горожан и гостей города о том, что 11 октября 2018 года предполагается временное закрытие движения транспорта на некоторых улицах, ведущих к "Стадиону Калининград", - приводит "РИА Новости" заявление властей Калининграда.