15:36 | Футбол — Лига наций

В Белоруссии объяснили кричалку "Кто не скачет, тот москаль"

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Белорусская федерация футбола (БФФ) готова провести собственное расследование поведения болельщиков во время матча Лиги наций между сборными Белоруссии и Сан-Марино (5:0). Во время игры в Минске болельщики скандировали лозунг "Кто не скачет, тот москаль".

Как сообщает "Газета.Ru", заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций БФФ Дмитрий Герчиков заявил, что выкрики не носили массовый характер. При этом БФФ может провести собственное расследование случившегося, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.

 

Дополнительная информация

https://www.gazeta.ru/sport/2018/09/10/a_11957905.shtml?utm_source=push

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