В Белоруссии объяснили кричалку "Кто не скачет, тот москаль"

Белорусская федерация футбола (БФФ) готова провести собственное расследование поведения болельщиков во время матча Лиги наций между сборными Белоруссии и Сан-Марино (5:0). Во время игры в Минске болельщики скандировали лозунг "Кто не скачет, тот москаль".

Как сообщает "Газета.Ru", заместитель директора департамента маркетинга и коммуникаций БФФ Дмитрий Герчиков заявил, что выкрики не носили массовый характер. При этом БФФ может провести собственное расследование случившегося, если получит запрос от правоохранительных органов или УЕФА.