Украина обыграла Словакию благодаря голу Ярмоленко

Сборная Украины с минимальным счетом обыграла Словакию в Лиге наций (1:0). Единственный гол на счету нападающего Андрея Ярмоленко.

Подопечные Андрея Шевченко одержали вторую победу в рамках Лиги наций и занимают первое место в группе 1 Лиги B.

Лига наций B

Группа 1

Украина - Словакия - 1:0 (0:0)

Гол: Ярмоленко, 80 - с пенальти.

Украина: Пятов, Ракицкий, Бурда, Матвиенко, Коноплянка (Цыганков, 78), Степаненко (Сидорчук, 86), Ярмоленко, Караваев, Марлос, Малиновский (Зинченко, 71), Яремчук.

Словакия: Дубравка, Шкртел, Губочан, Шатка, Шкриньяр, Хамшик, Вайсс (Руснак, 70), Куцка (Грегуш, 78), Мак, Лоботка, Немец (Дуда, 65).

Предупреждения: Губочан, 16. Коноплянка, 64. Дуда, 74. Сидорчук, 90+4.

Судья: Сидиропулос (Греция).

09 сентября. Львов. Стадион "Арена Львов".

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