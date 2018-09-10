УЕФА завел дело по итогам матча Чехия - Украина

УЕФА открыл дисциплинарное дело по итогам матча Лиги наций Чехия - Украина (1:2). После матча между болельщиками и полицией завязалась драка. Главный тренер украинцев Андрей Шевченко вмешался в конфликт и попал под горячую руку одного из полицейских. Восемь человек были задержаны.

Чешской стороне ставится в вину плохая организация матча: позднее начало, нехватка стюардов, выбегание на поле болельщиков, блокирование проходов. Украинские фанаты обвиняются в использовании пиротехники, бросании предметов, выбегании на поле и вандализме.

Дело будет рассмотрено УЕФА 27 сентября.

Также открыто дело по матчу Италия - Польша (1:1). Поляков обвиняют в использовании фейерверков и расистском поведении.